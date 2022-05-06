"حماس والجهاد" تعقبان على اعتقال منفذي عملية إلعاد

غزة/سما/

وجهت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، التحية لمنفذي عملية "إلعاد" اللذين جرى اعتقالهما اليوم.

ووقعت عملية "إلعاد" الخميس الماضي وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في تصريح مقتضب، "نؤدي التحية لبطلي عملية إلعاد الأشاوس اللذين أوقفا كل الكيان الصهيوني الذي يمتلك السلاح النووي على قدم واحدة".

وأضاف: أن المنفذين "فضحا هشاشة المنظومة الأمنية الصهيونية بعد أن انتصرا للمسجد الأقصى في عملية بطولية".

من جهته، قال طارق عز الدين الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، إن "البطلين مرغا أنف الاحتلال في التراب، وأظهرا هشاشة هذا الكيان المسخ وضعف منظومته الأمنية".

وأضاف: "إن اعتقال البطلين لن يثني مجاهدي شعبنا عن مواصلة طريقهم الجهادي، وسيبقى الاحتلال يدفع ثمن احتلاله لأرضنا وجرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا".

وتابع: "لقد أحدثت العملية البطولية إرباكاً وزعزعة لأركان الكيان الصهيوني على أيدي هذين البطلين، والتي جاءت في ذكرى احتلال فلسطين لتؤكد أن الحق الفلسطيني لا يموت ولا ينسى".