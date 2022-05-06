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نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين الرفاعي وصبيحات

الأحد 08 مايو 2022 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين الرفاعي وصبيحات



رام الله/سما/

 حمّل نادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين أسعد الرفاعي، وصبحي الصبيحات، بعد إعلان الاحتلال عن اعتقالهما اليوم في الأراضي المحتلة عام 1948.

وأوضح نادي الأسير في بيان مقتضب، أنّ هناك تخوفات كبيرة من تعرضهما للتّعذيب والتّنكيل داخل مراكز التّحقيق، والتي تُشكّل أبرز السياسات الممنهجة التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين.

ودعا نادي الأسير، كافة جهات الاختصاص وعلى رأسهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة طمأنة عائلاتهم ومتابعة ظروف اعتقالهم وأماكن احتجازهم، خاصة أن هناك توقع كبير من حرمانهم من لقاء المحاميّ.

#نادي الاسير الفلسطيني

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