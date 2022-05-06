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فلسطين تقلد المقرر الخاص السابق لحقوق الانسان وسام "نجمة القدس الكبرى"

الأحد 08 مايو 2022 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تقلد المقرر الخاص السابق لحقوق الانسان وسام "نجمة القدس الكبرى"



رام الله/سما/

 قلد وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، نيابة عن الرئيس محمود عباس، المقرر الخاص السابق لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، وسام "نجمة القدس الكبرى"، بحضور عدد من سفراء دولة فلسطين ورئيس لجنة الأمم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف.

ونقل المالكي تحيات الرئيس، وأشار الى أن هذا التكريم يأتي تقديراً له على مواقفه المبدئية والشجاعة في دعم وتأييد القضية الفلسطينية عبر مساهماته المتميزة وعمله الدؤوب في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته العادلة.

من جهته، عبر لينك عن بالغ اعتزازه وتقديره للرئيس محمود عباس لمنحه وسام "نجمة القدس الكبرى"، مؤكدا عزمه على الاستمرار بمسيرته من أجل دعم القضية الفلسطينية التي تتجلى فيها معاني الحق والعدل، وتمثل الاختبار الأبرز لمنظومة عمل القانون الدولي، ولدور المجتمع الدولي في تحقيق العدالة وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في العالم.

#فلسطين #حقوق الانسان

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