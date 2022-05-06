لجان الصيادين: صيد وفير لسمك السردين وانخفاض على أسعارها

غزة / سما /

أكد زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين اليوم الأحد، تم تسجيل اعتقال 16 صياداً خلال شهر أبريل الماضي، أُفرج عن 13 منهم في حين لا يزال 3 قيد الاعتقال، بالإضافة إلى مصادرة 6 مراكب وتدمير عدد كبير من شباك الصيد.

وخلال تصريحات لـ"إذاعة الأقصى"، أوضح أن الصيد أمس واليوم كان وفيراً وخاصة سمك السردين التي تم اصطيادها من مناطق قريبة من الشاطئ وجعل الأسعار تنخفض بشكل ملحوظ حتى وصل الى 6-7 ش.

وتابع "معظم الأسماك التي يتم استيرادها من مصر هي من البحر الأبيض المتوسط، وهناك عدة أنواع من البحر الأحمر على راسها سمك السلمون، وهي صحية وطازجة وهناك جهات رقابية تشرف على عمليات استيرادها".