  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجان الصيادين: صيد وفير لسمك السردين وانخفاض على أسعارها

الأحد 08 مايو 2022 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان الصيادين: صيد وفير لسمك السردين وانخفاض على أسعارها



غزة / سما /

أكد زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين اليوم الأحد،  تم تسجيل اعتقال 16 صياداً خلال شهر أبريل الماضي، أُفرج عن 13 منهم في حين لا يزال 3 قيد الاعتقال، بالإضافة إلى مصادرة 6 مراكب وتدمير عدد كبير من شباك الصيد.

وخلال تصريحات لـ"إذاعة الأقصى"، أوضح أن الصيد أمس واليوم كان وفيراً وخاصة سمك السردين التي تم اصطيادها من مناطق قريبة من الشاطئ وجعل الأسعار تنخفض بشكل ملحوظ حتى وصل الى 6-7 ش.

وتابع "معظم الأسماك التي يتم استيرادها من مصر هي من البحر الأبيض المتوسط، وهناك عدة أنواع من البحر الأحمر على راسها سمك السلمون، وهي صحية وطازجة وهناك جهات رقابية تشرف على عمليات استيرادها".

#لجان الصيادين #الصيادين #صيد #السردين #الأسماك #بحر غزة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: غانتس يرد على الدعوات الإسرائيلية باغتيال السنوار

توترات شديدة في الحكومة الإسرائيلية بعد نية بينيت شن عملية عسكرية

نتنياهو يستغل تهديدات "القسام"

أبو عبيدة يهدد الاحتلال: المساس بأيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة

أسعار صرف العملات

مصر: استشهاد ضابط و 10 جنود في هجوم إرهابي شرق قناة السويس

مسيرة حاشدة بخانيونس تضامنًا مع السنوار (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

سنوار

تقوية عبّاس واغتيال السنوار؟.. إسرائيل أمام تهديدٍ معقدٍ ومتعدّد الأبعاد

يديعوت : هكذا تم الوصول الى منفذي عملية "إلعاد" والعثور على الفأس المستخدم

89134

صور وفيديو : الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

img-20220506-wa0001-1651813425

يديعوت تكشف عن وصية تركها أحد منفذي عملية "إلعاد" وهذا ما جاء فيها ..

ما العلاقة بين اغتيال موسوي والسنوار وهل يسير على خطى نصر الله؟

الاتصالات الفلسطينية