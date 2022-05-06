  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين

الأحد 08 مايو 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين



رام الله / سما /

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "إن قرار عصبة الأمم لعام 1930 حسب لجنة "شو" ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم.

جاءت تصريحات أبو ردينة ردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت التي قال فيها ان جميع القرارات المتعلقة بالحرم الشريف والقدس تتخذ من قبل حكومة إسرائيل من دون اي اهتمام باعتبارات خارجية.

وأضاف أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الذي أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع اشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية.

وتابع أن أية محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية هي محاولات فاشلة، هدفها التغطية على الإنجازات الفلسطينية، التي تحققت بصمود أبناء شعبنا وتمسكه بمقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأشار أبو ردينة إلى ان الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم أيضا، هي الإقرار بحقوق شعبنا الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب انهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967.

وردا على تصريحات بينيت التي قال فيها ان إسرائيل تحترم جميع الأديان، قال أبو ردينة "ان هذه التصريحات مضللة وغير صحيحة، بدليل الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، والتضييق على المصلين في كنيسة القيامة خلال احتفالات الأعياد الأخيرة.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: غانتس يرد على الدعوات الإسرائيلية باغتيال السنوار

توترات شديدة في الحكومة الإسرائيلية بعد نية بينيت شن عملية عسكرية

نتنياهو يستغل تهديدات "القسام"

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر بشأن العودة لسياسة الاغتيالات..هذا هو الثمن..

أبو عبيدة يهدد الاحتلال: المساس بأيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة

جنرال اسرائيلي يشن هجوما حادا على حكومة بينيت بسبب صفقة تبادل الأسرى

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

سنوار

تقوية عبّاس واغتيال السنوار؟.. إسرائيل أمام تهديدٍ معقدٍ ومتعدّد الأبعاد

يديعوت : هكذا تم الوصول الى منفذي عملية "إلعاد" والعثور على الفأس المستخدم

89134

صور وفيديو : الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

img-20220506-wa0001-1651813425

يديعوت تكشف عن وصية تركها أحد منفذي عملية "إلعاد" وهذا ما جاء فيها ..

ما العلاقة بين اغتيال موسوي والسنوار وهل يسير على خطى نصر الله؟

الاتصالات الفلسطينية