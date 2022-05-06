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"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ قراراته ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية

الأحد 08 مايو 2022 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ قراراته ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية



جدة / سما /

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، مخططات إسرائيل، قوة الاحتلال، بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك مخططات إخلاء وهدم 12 قرية فلسطينية في منطقة يطا جنوب محافظة الخليل.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي اليوم الاحد، أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي تمثل عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016.

ودعت المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى النهوض بمسؤولياته لتنفيذ قراراته ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، وقف انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان محاسبتها على جرائمها واعتداءاتها المستمرة على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

#التعاون الاسلامي

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