ياسمين صبري تكشف تفاصيل جديدة عن فترة زواجها بـ أبو هشيمة

وكالات / سما /

أكدت الفنانة ياسمين صبري أنها تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يوم 17 ابريل عام 2020 ، بدون مهر أو مؤخر صداق.

وقالت الفنانة ياسمين صبري في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن أبو هشيمة كان بالفعل زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجأها بالهدايا ، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه كلام غير صحيح.

ونفت تماما صحة ما تردد عن ما نشر حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنعا للملابس و امتلاكها 24 سيارة ، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح. وقالت أن فترة الزواج كانت سلسة ، وأنها تكن له كل الاحترام ، مشيرا إلى أن الانفصال تم في هدوء وتم التوافق عليه.

وكان الطلاق قد حدث خلال الأيام الماضية بعد ان اتفق الطرفان علي الانفصال بكل هدوء.

وكانت النجمة ياسمين صبري قد خصت موقع "صدى البلد" المصري بأول تعليق لها بعد الانفصال عن رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة ان كل شيء قسمة ونصيب.

وقالت ياسمين صبري في أول تعليق بعد انفصالها: "كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء".

زواج ياسمين صبري وأبو هشيمة في 2020

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

حينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وتابع أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد أعلنت عن علاقتها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العاطفية، بدون قصد، عندما نشرت الفنانة الشابة صورة لها من إحدى الدول الأجنبية فظهر في انعكاس نظارتها الشمسية صورة لشخص، تعرف عليه الجمهور بأنه هو رجل الأعمال المصري، بعدها آثرت ياسمين صبري الصمت ولم تعلق على الخبر ولم تحذف الصورة، ولم يمر سوى أيام قليلة، ونشر رجل الأعمال صورة يعلن بها ارتباطه بالفنانة المصرية، حيث قدم لها خاتمًا ماسيًا مميزًا، ترتديه في الكثير من إطلالاتها.