  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الليكود وأحزاب المعارضة يتفقون على إسقاط حكومة بينيت

الأحد 08 مايو 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود وأحزاب المعارضة يتفقون على إسقاط حكومة بينيت



القدس المحتلة / سما /

عقد قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية برئاسة حزب الليكود اجتماعا حول الخطة المقبلة لهم لإسقاط حكومة بينيت.

 
وبحسب "معاريف"، أفاد الليكود أنه تم الاتفاق في الاجتماع على أن "الحكومة خسرت الأغلبية في الكنيست، وليس لديها شرعية عامة وهي غير شرعية".
 
وأوضح أنه تم الاتفاق على العمل لإسقاط حكومة بينيت.
 
وكان رئيس الحكومة نفتالي بينت طالب أعضاء الكنيست والحكومة بالحفاظ على تماسكها، قائلا: "كل من لديه قطرة من المسؤولية الوطنية والمدنية يجب أن يعمل بكل قوته من أجل تماسك الحكومة والحفاظ عليها، وأتوقع وأعلم أن جميع الأطراف وجميع قادة الأحزاب سوف يتدخلون وقد فعلوا ذلك بالفعل".

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: غانتس يرد على الدعوات الإسرائيلية باغتيال السنوار

توترات شديدة في الحكومة الإسرائيلية بعد نية بينيت شن عملية عسكرية

نتنياهو يستغل تهديدات "القسام"

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر بشأن العودة لسياسة الاغتيالات..هذا هو الثمن..

أبو عبيدة يهدد الاحتلال: المساس بأيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة

جنرال اسرائيلي يشن هجوما حادا على حكومة بينيت بسبب صفقة تبادل الأسرى

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

سنوار

تقوية عبّاس واغتيال السنوار؟.. إسرائيل أمام تهديدٍ معقدٍ ومتعدّد الأبعاد

يديعوت : هكذا تم الوصول الى منفذي عملية "إلعاد" والعثور على الفأس المستخدم

89134

صور وفيديو : الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

img-20220506-wa0001-1651813425

يديعوت تكشف عن وصية تركها أحد منفذي عملية "إلعاد" وهذا ما جاء فيها ..

ما العلاقة بين اغتيال موسوي والسنوار وهل يسير على خطى نصر الله؟

الاتصالات الفلسطينية