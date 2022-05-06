الليكود وأحزاب المعارضة يتفقون على إسقاط حكومة بينيت

القدس المحتلة / سما /

عقد قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية برئاسة حزب الليكود اجتماعا حول الخطة المقبلة لهم لإسقاط حكومة بينيت.



وبحسب "معاريف"، أفاد الليكود أنه تم الاتفاق في الاجتماع على أن "الحكومة خسرت الأغلبية في الكنيست، وليس لديها شرعية عامة وهي غير شرعية".



وأوضح أنه تم الاتفاق على العمل لإسقاط حكومة بينيت.



وكان رئيس الحكومة نفتالي بينت طالب أعضاء الكنيست والحكومة بالحفاظ على تماسكها، قائلا: "كل من لديه قطرة من المسؤولية الوطنية والمدنية يجب أن يعمل بكل قوته من أجل تماسك الحكومة والحفاظ عليها، وأتوقع وأعلم أن جميع الأطراف وجميع قادة الأحزاب سوف يتدخلون وقد فعلوا ذلك بالفعل".