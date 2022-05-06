الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالربو

وكالات / سما /

الربو مرض غير معدي يصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، يحدث هذا بشكل رئيسي عندما تضيق الممرات الهوائية في الرئتين مما يؤدي إلى التهاب وشد العضلات، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الربو وطرق علاجه، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

س: هل تختلف شدة الربو من شخص لآخر؟

تختلف شدة الربو من شخص لآخر وتعتمد بشكل كبير على العدوى الفيروسية والغبار والدخان والأبخرة والظروف الجوية وحبوب اللقاح والحيوانات والصابون والعطور.

وأصاب الربو ما يقدر بنحو 262 مليون شخص في عام 2019 وتسبب في وفاة 461000 شخص ، وفقًا لسجل منظمة الصحة العالمية.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من الربو غير المعالج أن يعانون من اضطرابات النوم ، والتعب أثناء النهار ، وضعف التركيز. وقد يتغيب المصابون بالربو وأسرهم عن المدرسة والعمل ، مما يؤثر على الأسرة والمجتمع ككل.

إذا كانت الأعراض شديدة ، فإن الأشخاص المصابين بالربو قد يحتاجون لتلقي رعاية صحية طارئة وقد يتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والمراقبة.

وفي الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي الربو إلى الوفاة "، كما تقول منظمة الصحة العالمية.

يحتاج الأشخاص المصابون بالربو إلى جهاز استنشاق هناك نوعان رئيسيان من أجهزة الاستنشاق: موسعات الشعب الهوائية والمنشطات.

س: ما هي أعراض الربو؟

الأعراض الشائعة للربو هي السعال والصفير وضيق في التنفس وضيق في الصدر.

أعراض الربو متقطعة وتزداد سوءًا في الليل وأثناء التمرين.

من بين الأعراض الشائعة الأخرى للربو القلق أو الاستيقاظ المبكر أو سرعة دقات القلب أو تهيج الحلق.

س: من هو الأكثر عرضة للخطر؟

الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بالربو.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية مثل الأكزيما والتهاب الأنف أكثر عرضة للإصابة بالربو

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالربو هم أكثر عرضة للإصابة بالربو.

بصرف النظر عن هذا الوزن المنخفض عند الولادة، فإن التعرض لدخان التبغ وغيرها من مصادر تلوث الهواء، وكذلك التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية تجعل الفرد عرضة للإصابة بالربو.

س: كيف يمكن علاج الربو؟

لا يمكن علاج الربو ومع ذلك، يمكن إدارته لضمان جودة أفضل من الحياة.

والاكتشاف في الوقت المناسب والأدوية المنتظمة هي الطريقة الوحيدة لإدارة الحالة، وبالتالي يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة عدم الامتناع عن تناول أدويتهم .

إن الإسناد إلى عدد كبير من العوامل مثل قلة الوعي بين المرضى ومقدمي الرعاية ، ونقص الوصول إلى التشخيص الصحيح وطريقة العلاج ، وفي بعض الحالات ، الإحجام عن قبول التشخيص، هي بعض الأسباب الرئيسية لارتفاع حالات الربو.

المرضى الذين يعانون من الربو الحاد إلى المتوسط يجب أن يتناولوا أدوية طويلة الأمد يوميا للسيطرة على الالتهاب الأساسي ومنع الأعراض والنوبات.