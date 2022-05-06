"تيك توك" تجذب صناع المحتوى بإغراءات مادية جديدة

وكالات / سما /

أعلنت منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر عالميًّا "تيك توك"، عن مساعيها لجذب صناع المحتوى من المنصات الأخرى المنافسة، بإغراءات مادية جديدة.

وأوضحت "تيك توك" في بيان عبر مدونتها، نيتها اعتماد خدمة مشاركة أموال الإعلانات مع المبدعين وصناع المحتوى.

وأشارت إلى أنه سيبدأ حاليًا في استكشاف برنامج جديدا، تشارك من خلاله أرباح الإعلانات مع المؤثرين والناشرين والشخصيات العامة المعروفة.

وقالت إدارة "تيك توك"، إن هذا سيكون متاحًا لمن لا يقل عدد متابعيهم عن 100 ألف متابع، وهو ما سيؤهلهم للدخول في المرحلة الأولى من جني الأرباح، وكلما زاد المتابعون زادت الأرباح.

وأطلقت "تيك توك" على برنامجها الجديد اسم "تيك توك بلس"، ولفتت إلى أنها ستطلقه تجريبيًّا في الولايات المتحدة يونيو المقبل، ووعدت بأن يتم توسيعه لباقي الدول في وقت لاحق، قد يكون على الخريف المقبل.

وذكرت أنها ستقسم أرباح الإعلانات بالتساوي بينها وبين المبدعين، والمؤثرين، وصناع المحتوى، والمشاهير.

وقد يريح هذا الأمر كثيرا المبدعين الذين ينشرون مقاطع فيديو على "تيك توك"، من البحث عن رعاة أو دافعي تبرعات لرعاية مقاطعهم وتحقيق الأرباح.