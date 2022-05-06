كيفية استخدام برنامج أمن ويندوز للحفاظ على حاسوبك محميا

وكالات / سما /

على مرّ سنوات عديدة كان على مستخدمي نظام التشغيل ويندوز الاعتماد على أداة أمان من جهة خارجية لإبقاء حواسيبهم محمية من الفيروسات والبرامج الضارة، ولكن الآن يأتي نظام التشغيل من مايكروسوفت مع حزمة خاصة به، في شكل برنامج أمن ويندوز.

وذكر تقرير نشرته مجلة "وايرد" (Wired) الأميركية أن البرنامج الجديد مصمم للعمل بهدوء وكفاءة في الخلفية، وربما لن تلاحظ وجوده، ولكن من المهم أن تعرف كيف يحافظ على حاسوبك آمنا، وأن تنتبه إلى الخيارات المتنوعة التي يوفرها لك.

ويبيّن الموقع أنه على الرغم من أنك تستطيع إضافة برامج أمان إضافية إلى ويندوز إذا كنت ترغب في ذلك، فإن من المفروض أن يحميك برنامج أمن ويندوز من الفيروسات، فيمكنك فتحه من قائمة ابدأ أو بالنقر على أيقونته في منطقة التنبيهات.

ويتابع الموقع شرح البرنامج؛ فمن خلال فتح لوحة معلومات برنامج أمان ويندوز الرئيسة يمكن رؤية شبكة من الرموز، كلها مع علامات اختيار خضراء بجوارها، وإذا كان هناك شيء يحتاج إلى انتباه يتم استبدال علامات الاختيار هذه بعلامات تعجب صفراء، ويمكنك النقر فوق أي من العناصر الموجودة على الشبكة -من الحماية من الفيروسات والتهديدات إلى محفوظات الحماية- للانتقال إلى القسم ذي الصلة داخل التطبيق حيث يمنحك جزء التنقل الموجود على اليسار طريقة أخرى للتنقل بين الأجزاء المختلفة للبرنامج، في حين يبقى خيار الصفحة الرئيسية هو الخيار الذي يجب الرجوع إليه للعودة إلى لوحة المعلومات الرئيسة.

ويوضح الموقع أن جدار الحماية وحماية الشبكة هو المكان الذي يمكنك من خلاله مراقبة جدار الحماية الموضوع حول ويندوز، والذي يحميه من الأجهزة الموجودة على شبكتك المحلية ومن الإنترنت الأوسع، مشيرا إلى أنك إذا قررت تثبيت برنامج أمان تابع لجهة خارجية فيمكن لبرنامج أمن ويندوز مراقبة ذلك أيضا والتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح، ويمكنك أيضا النقر فوق محفوظات الحماية لمعرفة ما تم تحديثه في البرنامج من جديد، سواء كان ذلك بفحص الفيروسات أو التنبيهات حول مشاكل الأمان.

وذكر الموقع أنه في ما يتعلق بالحفاظ على الحاسوب آمنا ومحميا من التهديدات فإن قسم الحماية من الفيروسات والمخاطر في برنامج أمن ويندوز هو المكان المناسب للبحث.

وكما هو الحال مع بقية البرامج؛ ستعمل معظم الميزات هنا في الخلفية، ولكن من الجيد أن تكون على دراية بما هو متاح وما يمكنك فعله إذا اكتشفت أي شيء مريب، فيمكن النقر على زر الفحص السريع عند الشك في تعرض جهاز الحاسوب للاختراق، ويمكن تحديد خيارات مسح أخرى مثل الفحص الكامل، إضافة إلى الفحص من دون اتصال بالإنترنت، ويمكن لبرنامج أمن ويندوز أن يحدد جدولا زمنيا لإجراء عمليات فحص الفيروسات والبرامج الضارة، وذلك بالنقر على زر إدارة الإعدادات ضمن قائمة إعدادات الحماية من الفيروسات والتهديدات للتأكد من تشغيل خيار الحماية في الوقت الحقيقي.

وتطرّق الموقع إلى بعض الخصائص الأخرى لبرنامج أمن ويندوز الجديد، فذكر أنه يمكن من خلال اختيار التحكم في التطبيقات والمتصفح جعل البرنامج يفحص أي تطبيقات تقوم بتنزيلها وتثبيتها، ويمكن الوصول إلى بعض إعدادات الأمان الأكثر تقدمًا لنظامك، وإذا كان الحاسوب يدعم تقنيات مثل التشغيل الآمن ووحدة النظام الأساسي الموثوق بها فستجدها هنا.

وكذلك يمكن معرفة ما إذا كانت الميزات موجودة وتعمل بشكل صحيح، ثم هناك صفحة أداء الجهاز والصحة، التي توضح كيف يتجاوز برنامج "أمان ويندوز" الأمان الفعلي، وهنا يمكن الاطلاع على تقارير عن وحدة التخزين الداخلية وبطارية الجهاز الذي يقوم بتشغيل ويندوز والوصول إلى ما تسميه مايكروسوفت "عملية بدء جديدة".

وإذا كان لديك أطفال يستخدمون ويندوز فستكون شاشة خيارات العائلة مفيدة حيث يمكن ضبط أدوات الرقابة الأبوية التي تغطي كل شيء بدءا من الأوقات التي يمكن فيها استخدام الجهاز إلى نوع المحتوى الذي يمكن الوصول إليه.