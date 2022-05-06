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المالكي يطلع الرئيس الإيرلندي على آخر التطورات الفلسطينية

الأحد 08 مايو 2022 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلع  وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رئيس جمهورية إيرلندا مايكل هيجينز على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، في ظل تدهور الأوضاع الميدانية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وعيد الفصح، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المالكي خلال اللقاء الذي عقد على هامش زيارة عمل إلى العاصمة الايرلندية دبلن، للمشاركة في الندوة التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أن القضية الفلسطينية هي الأطول في التاريخ المعاصر، ولا يمكن القبول بحجة تركيز الاهتمام على القضايا الطارئة، وتأجيل التعاطي حيالها.

كما شدّد على أهمية علاج كافة المسائل بشكل متساوٍ، وعدم السماح للمعتدي باستغلال هذه الظروف لمواصلة جرائمه وانتهاكاته.

ونوه إلى أن الأساس لنجاح العملية السياسية أو لبناء علاقات مع اسرائيل يبدأ من توقف برنامجها الاستعماري على أرض دولة فلسطين، وانتهاكها للحقوق الفلسطينية وانهاء احتلالها.

من جهته، أكد الرئيس الإيرلندي موقف بلاده الداعم لفلسطين، وأنه سيتواصل مع الجهات المحلية والدولية بنفس الصوت الداعم.

#رياض المالكي #إيرلندا

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