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الجيش الإسرائيلي يحسم اليوم قراره حول منع دخول عمال غزة

الأحد 08 مايو 2022 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يحسم اليوم قراره حول منع دخول عمال غزة



القدس المحتلة / سما /

يناقش وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي وقادة كبار في جلسة تقييم للوضع ليل اليوم الأحد، منع دخول العمال من قطاع غزة للعمل في إسرائيل، في أعقاب العملية الأخيرة في "إلعاد".

 
وذكرت مراسلة إذاعة الجيش موريا والبرغ، أن المسؤولين الأمنيين في الجيش اعترضوا على منع دخول عمال غزة، وقالوا لغانتس: "لا يمكنك منع دخول 12 ألف عامل من غزة بسبب هجوم قادم من الضفة الغربية، وهذا خطأ".
 
وأوضحت أنه خلال الجلسة نوقشت الأضرار الاقتصادية التي لحق بالاقتصاد الإسرائيلي جراء العمليات الأخيرة.
 
وأشارت والبرغ إلى أن غانتس لا يزال مترددا في اتخاذ القرار، وسيشارك رئيس الوزراء نفتالي بينيت في تقييم الوضع الليلة.

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