محمد صلاح يواصل استفزاز ريال مدريد بتصريح جديد

وكالات / سما /

واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي استفزاز فريق ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد وليفربول سيلتقيان يوم السبت الموافق 28 مايو على ملعب فرنسا في المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد صرح منذ بضعة أيام، حيث قال: "قلت إنني أريد أن ألعب ضد ريال مدريد في النهائي، أنا متأكد من أنها ستكون مباراة صعبة، لقد تغلبوا على العديد من الفرق الجيدة لكنني متحمس والفريق كذلك، نعم، لقد حان وقت الانتقام".

وجدد محمد صلاح استفزازه لريال مدريد، حيث قال: "لا أتمنى أن نفوز على ريال مدريد، أنا واثق بأننا سنفعل ذلك وأنا لست مهتمًا برأي غرفة تبديل ملابس ريال مدريد عن تصريحاتي".

وأضاف: "ريال مدريد لديه خبرة أكبر في دوري الأبطال لكن نحن أفضل فريق في العالم".