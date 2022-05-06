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اليونايتد يتلقى هزيمة قاسية أمام برايتون ويُخفق في التأهل لدوري الأبطال

الأحد 08 مايو 2022 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونايتد يتلقى هزيمة قاسية أمام برايتون ويُخفق في التأهل لدوري الأبطال



وكالات / سما /

أخفق مانشستر يونايتد رسمياً في التأهل لنسخة الموسم المُقبل من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته الثقيلة أمام برايتون برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب فالمر قد بدأ عن طريق مويسيس كايسيدو في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية فشل ديفيد دي خيا في التعامل معها.

ونجح النجم الشاب مارك كوكوريلا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بمهارة عالية.

وتمكن باسكال جروس من تتويج هجمة رائعة بهدفٍ رائع في الدقيقة 57، قبل أن يُكمل لياندرو تروسار الرباعية بالهدف الذي جاء في الدقيقة 60.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 58 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع بقاء مُباراة وحيدة له حتى نهاية الموسم.

وتأكد رسمياً غياب اليونايتد عن نسخة الموسم المُقبل من دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل أرسنال حالياً المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة) برصيد63 نقطة، مع العلم أن الجانرز لعبوا 3 مُباريات أقل من اليونايتد.

وانحصر التنافس على آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بين قطبي شمال لندن أرسنال وتوتنهام مع بقاء 4 مُباريات مُتبقية لكل منهما، من بينها المُواجهة الثنائية بينهما على أرض ملعب توتنهام يوم الخميس.

#مانشستر يونايتد #برايتون #دوري الأبطال #الدوري الإنجليزي

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