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غوارديولا يتحدث عن آلام الهزيمة من ريال مدريد

الأحد 08 مايو 2022 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوارديولا يتحدث عن آلام الهزيمة من ريال مدريد



وكالات / سما /

لا يزال الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يحاول نسيان ما حدث أمام ريال مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية, إنه لا توجد كلمات لتخفيف آلام الهزيمة من ريال مدريد، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح أنه لم يتحدث إلى لاعبيه منذ انتفاضة الريال المذهلة في مباراة الإياب يوم الأربعاء الماضي، بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

وأضاف: "لا توجد كلمات لتخفيف ما نشعر به جميعا، لكن الوقت يداوي الجراح، سنحاول النوم بأفضل شكل ممكن والتفكير في هدف جديد".

وشدد على أن تركيز فريقه على لقب الدوري سيظل كما هو، مبينا أنه سيتحدث إلى اللاعبين بشأن شخصية الفريق والإنجازات التي حققها والعروض الرائعة التي قدمها طيلة الموسم.

ومع ذلك، قال إنه لا يعرف ما إذا كانت المجموعة الحالية من اللاعبين يمكن أن تفوز بدوري أبطال أوروبا أو ما إذا كان هو المدرب الذي سيفعل ذلك.

وتابع: "ربما لست جيدا بما يكفي لمساعدة الفريق على القيام بذلك، لا أحد يعرف ما كان سيحدث مع لاعبين أو مدربين آخرين, بالنسبة لنا، إنه لشرف كبير أن أكون هناك قدر الإمكان في جميع المسابقات".

#غوارديولا #ريال مدريد #مانشستر سيتي

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