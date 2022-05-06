  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسميا.. مالك جديد لنادي تشيلسي

الأحد 08 مايو 2022 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. مالك جديد لنادي تشيلسي



وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن انتقال ملكية النادي "اللندني" من الروسي رومان أبراموفيتش إلى مالك جديد.

وقال "البلوز" في بيان رسمي: "يؤكد النادي اتفاقه على شروط انتقال الملكية إلى مجموعة جديدة، بقيادة تود بوهلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسجورج ويس".

وأضاف: "سيتم دفع 2.5 مليار جنيه إسترليني لشراء أسهم النادي، وإيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في المملكة المتحدة بقصد التبرع بنسبة 100% للأعمال الخيرية كما أكد أبراموفيتش".

وأضاف: "يحتاج تشيلسي لموافقة حكومة المملكة المتحدة لتحويل العائدات من الحساب المصرفي البريطاني المجمد".

وواصل: "سيلتزم الملاك الجدد بتخصيص 1.75 مليار جنيه إسترليني للاستثمار في النادي، ويشمل ذلك الاستثمار في ملعب ستامفورد بريدج والأكاديمية والفريق النسائي".

واختتم: "من المتوقع أن يكتمل البيع في أواخر شهر مايو الحالي بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة".

#تشيلسي #رومان أبراموفيتش

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: غانتس يرد على الدعوات الإسرائيلية باغتيال السنوار

توترات شديدة في الحكومة الإسرائيلية بعد نية بينيت شن عملية عسكرية

نتنياهو يستغل تهديدات "القسام"

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر بشأن العودة لسياسة الاغتيالات..هذا هو الثمن..

أبو عبيدة يهدد الاحتلال: المساس بأيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة

جنرال اسرائيلي يشن هجوما حادا على حكومة بينيت بسبب صفقة تبادل الأسرى

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

سنوار

تقوية عبّاس واغتيال السنوار؟.. إسرائيل أمام تهديدٍ معقدٍ ومتعدّد الأبعاد

يديعوت : هكذا تم الوصول الى منفذي عملية "إلعاد" والعثور على الفأس المستخدم

89134

صور وفيديو : الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

img-20220506-wa0001-1651813425

يديعوت تكشف عن وصية تركها أحد منفذي عملية "إلعاد" وهذا ما جاء فيها ..

ما العلاقة بين اغتيال موسوي والسنوار وهل يسير على خطى نصر الله؟

الاتصالات الفلسطينية