رسميا.. مالك جديد لنادي تشيلسي

وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن انتقال ملكية النادي "اللندني" من الروسي رومان أبراموفيتش إلى مالك جديد.

وقال "البلوز" في بيان رسمي: "يؤكد النادي اتفاقه على شروط انتقال الملكية إلى مجموعة جديدة، بقيادة تود بوهلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسجورج ويس".

وأضاف: "سيتم دفع 2.5 مليار جنيه إسترليني لشراء أسهم النادي، وإيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في المملكة المتحدة بقصد التبرع بنسبة 100% للأعمال الخيرية كما أكد أبراموفيتش".

وأضاف: "يحتاج تشيلسي لموافقة حكومة المملكة المتحدة لتحويل العائدات من الحساب المصرفي البريطاني المجمد".

وواصل: "سيلتزم الملاك الجدد بتخصيص 1.75 مليار جنيه إسترليني للاستثمار في النادي، ويشمل ذلك الاستثمار في ملعب ستامفورد بريدج والأكاديمية والفريق النسائي".

واختتم: "من المتوقع أن يكتمل البيع في أواخر شهر مايو الحالي بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة".