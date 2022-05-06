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استقالة مدرب جديد في الدرجة الممتازة

الأحد 08 مايو 2022 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة مدرب جديد في الدرجة الممتازة



غزة / سما /

أعلن المدرب نعيم السويركي عن استقالته من تدريب فريق الهلال بعد الخسارة من شباب جباليا في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت استقالة السويركي بعد التراجع في النتائج وبقاء الهلال في المركز الحادي عشر على جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

وأبلغ مجلس إدارة الهلال المدرب السويركي بقبول استقالته قبل 6 جولات على النهاية.

وسيعلن الهلال حلال الساعات القادمة عن تكليف مدرب جديد لاستكمال المهمة التدريبية في الجولات المتبقية من الموسم الحالي.

وبات الهلال بحاجة لنهضة في النتائج لتجنب الهبوط للدرجة الأولى بعد 9 مواسم متتالية في الدرجة الممتازة.

#الدرجة الممتازة #الممتازة #نعيم السويركي #الهلال #شباب جباليا

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