المدرب الأقرب لتولي تدريب خدمات رفح

غزة / سما /

بدأت إدارة نادي خدمات رفح مشاورتها للتعاقد مع مدير فني جديد خلفاً للمدرب محمود المزين الذي استقال من قيادة الفريق بعد الخسارة من غزة الرياضي في الجولة 16 من الدوري الممتاز.

وقالت مصادر مقربة إن خدمات رفح طرح عدة اسماء لتدريب الفريق لكن المشاورات الحقيقية بدأت مع المدرب إسلام أبو عريضة الذي سيعطي رده النهائي في ساعات المساء.

وتنتظر إدارة خدمات رفح رد أبو عريضة لاتمام الاتفاق معه أو البحث عن مدرب آخر حال رفض أبو عريضة المهمة.

ويحتل خدمات رفح المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر اتحاد خانيونس قبل 6 جولات على النهاية.