(4) مكاسب حققها غزة الرياضي في موسم العودة

غزة / سما /

بات فريق غزة الرياضي من أكثر فرق الدوري الممتاز استقراراً على المستوى الفني والإداري ومستوى الأداء والنتائج خلال منافسات الموسم الحالي الذي شهد عودة العميد لمكانته بين كبار دوري الأضواء.

وحقق غزة الرياضي عدة مكاسب خلال هذا الموسم بعدما وصل للمراكز الدافئة واقترب من تحقيق هدف البقاء بعد أن تجاوز أزمة الهبوط وعاد سريعاً للممتازة.

الاستقرار الفني

وتدارك غزة الرياضي موقفه سريعاً بإعادة الاستقرار الفني الذي كان قد حقق عليه نتائج الصعود وأعاد عماد هاشم للدكة الفنية بعد البداية المتعثرة واستغلال واستنهاض إمكانيات اللاعبين لتحقيق هدف البقاء في موسم الصعود الأول والبناء عليها في المواسم القادمة.

أداء ونتائج قوية

ووصل فريق غزة الرياضي لأفضل صورة في الأداء والنتائج في الفترة الحالية مع تحديد هدف البقاء والحفاظ على مكانته في الممتازة قبل بداية الموسم دون البحث عن أهداف لا يمكن تحقيقها في الفترة الحالية خاصة بعد أن وصل لمركز قد يبدو آمن قبل 6 جولات على نهاية البطولة التي يمكن أن يواصل فيها تحقيق أهداف أخرى غير النتائج وحصد النقاط.

استعادة المكانة

وسريعاً استعاد غزة الرياضي مكانته بين فرق كبار الممتازة بعد أن كانت بعض المؤشرات تدل على أن العميد سيعاني في الأداء والنتائج في الموسم الأول بعد الصعود لكنه تمكن من فرض كلمته في ميدان الممتازة بعد أن غاب منها بهبوط تاريخي لمدة موسم واحد فقط، فيما قد يسعى لتعزيز هذه مكانة العميد في مواسم قادمة بحثاً عن أهداف جديدة قد ينجح فيها على مستوى المنافسة.

نجوم جديدة

وتمكن الكثير من لاعبي غزة الرياضي "صغار السن" ثقة كبيرة في الموسم الحالي لإظهار قدراتهم وإمكاناتهم خاصة في المباريات الكبيرة وأمام منافسين أقوياء وهو ما يعود بالفائدة على فريق غزة الرياضي في تصاعد ومضاعفة الخبرات داخل صفوف الفريق التي تأتي من زيادة الاحتكاك في المباريات الرسمية.