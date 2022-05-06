منصور عباس: مطالبنا بخصوص المسجد الأقصى يحددها ملك الأردن وبينت يرد ..

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس "القائمة العربية الموحدة" وعضو الكنيست، منصور عباس، أن مطالب حزبه بخصوص الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، يحددها ويديرها ملك الأردن عبد الله الثاني.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أشار عباس إلى أنه أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد، على مجريات لقائه مع ملك الأردن قبل نحو أسبوعين.



وقال عباس: إن ملك الأردن عبد الله الثاني له سلطة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.



وأكد عباس على أن قضية الأقصى هي قضية الأمة الإسلامية كلها، وليست قضية محلية تؤثر على الفلسطينيين فقط.

من جانبه رد بينت على تصريحات عباس قائلا :" نرفض التدخل الاجنبي في قرارات الحكومة الاسرائيلية حيال تلك القضية ".