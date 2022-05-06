  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

منصور عباس: مطالبنا بخصوص المسجد الأقصى يحددها ملك الأردن وبينت يرد ..

الأحد 08 مايو 2022 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور عباس: مطالبنا بخصوص المسجد الأقصى يحددها ملك الأردن وبينت يرد ..



القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس "القائمة العربية الموحدة" وعضو الكنيست، منصور عباس، أن مطالب حزبه بخصوص الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، يحددها ويديرها ملك الأردن عبد الله الثاني.

 
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أشار عباس إلى أنه أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد، على مجريات لقائه مع ملك الأردن قبل نحو أسبوعين.
 
وقال عباس: إن ملك الأردن عبد الله الثاني له سلطة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
 
وأكد عباس على أن قضية الأقصى هي قضية الأمة الإسلامية كلها، وليست قضية محلية تؤثر على الفلسطينيين فقط.

من جانبه رد بينت على تصريحات عباس قائلا :" نرفض التدخل الاجنبي في قرارات الحكومة الاسرائيلية حيال تلك القضية ".

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: غانتس يرد على الدعوات الإسرائيلية باغتيال السنوار

توترات شديدة في الحكومة الإسرائيلية بعد نية بينيت شن عملية عسكرية

نتنياهو يستغل تهديدات "القسام"

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر بشأن العودة لسياسة الاغتيالات..هذا هو الثمن..

أبو عبيدة يهدد الاحتلال: المساس بأيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة

جنرال اسرائيلي يشن هجوما حادا على حكومة بينيت بسبب صفقة تبادل الأسرى

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

يديعوت : هكذا تم الوصول الى منفذي عملية "إلعاد"

89134

صور وفيديو : الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

img-20220506-wa0001-1651813425

يديعوت تكشف عن وصية تركها أحد منفذي عملية "إلعاد" وهذا ما جاء فيها ..

ما العلاقة بين اغتيال موسوي والسنوار وهل يسير على خطى نصر الله؟

السنوار-غانتس

شاهد: غانتس يرد على الدعوات الإسرائيلية باغتيال السنوار

الاتصالات الفلسطينية