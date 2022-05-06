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أول تعليق لحماس على اعتقال منفذي عملية "إلعاد" البطولية

الأحد 08 مايو 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق لحماس على اعتقال منفذي عملية "إلعاد" البطولية



غزة/ سما /

عقبت حركة حماس، اليوم الأحد، على اعتقال قوات الاحتلال على لمنفذي عملية "إلعاد" البطولية شرق تل أبيب.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "نؤدي التحية لأبطال عملية إلعاد الأشاوس الذين أوقفوا كل الكيان الصهيوني الذي يمتلك السلاح النووي على قدم واحدة، وفضحوا هشاشة المنظومة الأمنية الصهيونية بعد أن انتصروا للمسجد الأقصى في عملية بطولية".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن اعتقال منفذي عملية مستوطنة "إلعاد" التي وقعت الخميس الماضي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين، فيما أصيب 4 آخرون، بينهم 2 وصفت حالتهما بالخطيرة، وواحدة بالمستوطنة، وواحدة بالطفيفة.

 

ويذكر أن سلطات الاحتلال نشرت صورتين لشابين اتهمتهما بتنفيذ العملية وهما: أسعد الرفاعي 19 عاما وصبحي عماد 20 عاما من رمانة قضاء جنين.

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