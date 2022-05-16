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الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع والكوتا للعام الجاري

الأحد 08 مايو 2022 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع والكوتا للعام الجاري



رام الله / سما /

أعلنت الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن القوائم السلعية (A1&A2)، والكوتا لعام 2022.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، الراغبين في الاستيراد إلى مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني المركز الرئيسي مبنى المجمع الحكومي برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.

ونوهت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الاثنين الموافق 16/5/2022، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

وللمزيد من التفاصيل، يمكن مراجعة موقع الوزارة  www.mne.gov.ps، تحت بند كوتا 2022.

#وزارة الاقتصاد

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