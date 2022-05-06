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مستوطنون يواصلون تجريف أراض في الأغوار الشمالية

الأحد 08 مايو 2022 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

يواصل مستوطنون، منذ أكثر من عشرة أيام، تجريف أراض قرب معرش وخزان مياه وضعوها قبل أكثر من عام في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستوطنين يواصلون منذ أكثر من عشرة أيام، تجريف أراض على مقربة من خيام المواطنين في خربة الفارسية باستخدام الآليات الثقيلة، مشيرا إلى أن الاحتلال ينوي إقامة مرافق حيوية ومدارس في منطقة التجريف لصالح المستوطنات في المنطقة.

يذكر أن المستوطنين باتوا يستولون على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الرعوية وبالجبلية في الأغوار الشمالية.

#الأغوار الشمالية #مستوطنون

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