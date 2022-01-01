  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يديعوت تكشف عن وصية تركها أحد منفذي عملية "إلعاد" وهذا ما جاء فيها ..

الأحد 08 مايو 2022 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف عن وصية تركها أحد منفذي عملية "إلعاد" وهذا ما جاء فيها ..



غزة/ سما /

 كشفت صحيفة يديعوت أحرنون العبرية، أن أحد منفذي عملية "إلعاد" التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، ترك وصية يتضح من خلالها أن سبب خروجه هو وصديقه لتنفيذ العملية هو الانتقام بسبب الأحداث في المسجد الأقصى.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن المنفذين أبديا استعدادهما للشهادة من أجل الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأضافت الصحيفة أن هذا أيضا كان الدافع لمنفذي عملية "أريئيل".

ووفقاً للصحيفة:" يتبين أن التحريض الذي تقوم به حماس قد نجح، وهو أخطر بكثير مما نتوقع، لذلك يخشى جيش الاحتلال من أن يؤدي هذا التحريض من حماس إلى إشعال المنطقة".

وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال يعترف بفشله، بل إن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي قال بصوته "لقد فشلنا".

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: غانتس يرد على الدعوات الإسرائيلية باغتيال السنوار

توترات شديدة في الحكومة الإسرائيلية بعد نية بينيت شن عملية عسكرية

نتنياهو يستغل تهديدات "القسام"

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر بشأن العودة لسياسة الاغتيالات..هذا هو الثمن..

أبو عبيدة يهدد الاحتلال: المساس بأيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة

جنرال اسرائيلي يشن هجوما حادا على حكومة بينيت بسبب صفقة تبادل الأسرى

مصر: استشهاد ضابط و 10 جنود في هجوم إرهابي شرق قناة السويس

الأخبار الرئيسية

89134

صور وفيديو : الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذي عملية "إلعاد"

ما العلاقة بين اغتيال موسوي والسنوار وهل يسير على خطى نصر الله؟

السنوار-غانتس

شاهد: غانتس يرد على الدعوات الإسرائيلية باغتيال السنوار

فصائل المقاومة: التهديدات باغتيال السنوار ستفتح علي الاحتلال باباً من أبواب جهنم

نتنياهو يستغل تهديدات "القسام"

الاتصالات الفلسطينية