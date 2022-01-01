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السعودية.. "الحج والعمرة" تضع شرطا أساسيا لأداء فريضة الحج هذا العام

الأحد 08 مايو 2022 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية.. "الحج والعمرة" تضع شرطا أساسيا لأداء فريضة الحج هذا العام



وكالات

وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية شرطا أساسيا لأداء فريضة الحج هذا العام.واشترطت الوزارة استكمال التحصين بأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمعتمدة من طرف وزارة الصحة.

وقالت الوزارة، إنه سيتم الإعلان قريبا عن الفرص التطوعية في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وذلك عن طريق المنصة الوطنية للتطوع بالتنسيق مع الجمعيات المرخصة.

وجاء ذلك، خلال ردها على بعض الاستفسارات حول الاشتراطات الصحية الخاصة بموسم الحج هذا العام، وكذلك كيفية التقديم على الفرص التطوعية، عبر صفحتها على "تويتر".

على صعيد آخر، أكدت ‏وزارة الحج والعمرة على أن إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة لحج هذا العام ستعلن قريبا، عبر موقع الوزارة الرسمي.

وقالت إنها تأمل من عموم الراغبين في الحج من داخل المملكة، عدم التعامل مع أي مواقع مشبوهة تروج للحج، أو لخدمات التسجيل فيه.

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