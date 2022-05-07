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رسالة من الرئيس عباس الى نظيره الكوبي

السبت 07 مايو 2022 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من الرئيس عباس الى نظيره الكوبي



رام الله/سما/

 

 سلم المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، اليوم السبت رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتضمنت الرسالة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وما يجري على الأرض من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية على أبناء شعبنا وتحديدا في مدينة القدس والاقتحامات التي ينفذها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات المسيحية والإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الكوبي، للوزير عساف، اليوم السبت، في مقر الرئاسة بالعاصمة الكوبية هافانا.

وتم خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تنسيق المواقف على المستوى الدولي لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين الفلسطيني والكوبي.

وأكد الرئيس كانيل موقف بلاده الثابت اتجاه القضية الفلسطينية وعلى دعمه للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأن كوبا كانت وما زالت تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى.

وأشاد الرئيس الكوبي بصمود الشعب الفلسطيني ونضالاته.

حضر اللقاء: وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، ومدير عام دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الكوبية ألكسندر بياسير، وسفير فلسطين لدى كوبا أكرم سمحان، ومحمد خضر مدير مكتب الوزير.



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