  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخطر عوائل منفذي عملية "أرئيل" بهدم منزلهم

السبت 07 مايو 2022 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر عوائل منفذي عملية "أرئيل" بهدم منزلهم



القدس المحتلة/سما/

أخطر الاحتلال الاسرائيلي اليوم، السبت، بهدم منزليْ منفذيْ عملية "أريئيل"، يوسف عاصي ويحيى مرعي، في بلدة قراوة بني حسان قرب سلفيت.

وزعم الاحتلال أنه أبلغ العائلتين بهذا الشأن، فيما جرى منحهما الفرصة لتقديم اعتراض على الإخطار، قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع.

ونسب الاحتلال إلى الشابين عاصي ومرعي الضلوع في عملية "أريئيل"، التي أسفرت عن مقتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل المستوطنة نهاية الأسبوع الماضي.

وعقب العملية بساعات، اعتقلت وحدات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، الشابين فيما زعم جهاز الأمن العام (الشاباك) أنه تمت مصادرة قطعتي سلاح بحوزتهما خلال عملية الاعتقال.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم، السبت، منزل الأسير عمر جرادات ببلدة السيلة الحارثية قضاء جنين، فيما أصيب 3 أشخاص برصاص جنود الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد صادقت على قرار هدم منزل الأسير عمر جرادات بدعوى ضلوعه مع أفراد من عائلته في عملية "حومش" منتصف كانون الأول/ديسمبر، من العام الماضي ما أسفر عن مقتل مستوطن.

وتعتقل سلطات الاحتلال الشقيقين عمر وغيث جرادات، ووالدتهما عطاف جرادات إلى جانب خالهم محمد وقريبهم محمود، بادعاء المشاركة في عملية مستوطنة "حومش" المخلاة.

#عملية أرئيل

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: السنوار يرد على تهديدات الاحتلال باغتياله

توترات شديدة في الحكومة الإسرائيلية بعد نية بينيت شن عملية عسكرية

باراك متخوف من زوال "إسرائيل": نمر بـ"نقمة" العقد الثامن

صحيفة: هذا ما طلبته إسرائيل وأمريكا من القاهرة بشأن زيارة وفد حماس إلى روسيا

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر بشأن العودة لسياسة الاغتيالات..هذا هو الثمن..

جنرال اسرائيلي يشن هجوما حادا على حكومة بينيت بسبب صفقة تبادل الأسرى

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة: تهديدات الاحتلال باغتيال القادة ستفتح عليه باباً من أبواب جهنم

نتنياهو يستغل تهديدات "القسام"

يديعوت: هذا ما أوصى به الجيش الاسرائيلي بشأن قرار اغتيال السنوار

ردود الفعل الإسرائيلية على تهديدات أبو عبيدة

أبو عبيدة يهدد الاحتلال: المساس بأيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة

الاتصالات الفلسطينية