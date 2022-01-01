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دحلان: الجيش المصري البطل لن يتوقف عن العطاء دفاعًا عن أرضه وشعبه الأبي

السبت 07 مايو 2022 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: الجيش المصري البطل لن يتوقف عن العطاء دفاعًا عن أرضه وشعبه الأبي



أبو ظبي/سما/

عقّب قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، النائب محمد دحلان، على استشهاد ضابط مصري وإصابة آخرين، مساء يوم السبت، خلال إحباط هجوم مسلح على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

وقال القيادي دحلان، في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على "فيسبوك": إنّ "الجيش المصري البطل لن يتوقف عن العطاء دفاعًا عن أرض مصر الطاهرة وشعبها الأبي".

وأضاف: إنّ "كوكبة شهداء شرق القناة برهان ساطع على أنّ معركة مصر مع العناصر الإرهابية والتكفيرية لن تتوقف حتى اجتثاث تلك العصابات من جذورها وتطهير أرض مصر تمامًا وحماية الأرواح ومقدرات البلاد".


 
وترحم دحلان، على شهداء القوات المسلحة المصرية، ووصفهم بأنهم "من أهل الجنة بإذن الله".

وتقدّم قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بخالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، سائلًا المولى عز وجل أنّ يلهم ذوي الشهداء والمصابين الصبر والسلوان.

#محمد دحلان #مصر

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