يوتيوبر مصري يُعرب عن صدمته من الأسعار في رام الله :"شعرت أنني في أوروبا"

رام الله/سما/

وصف اليوتيوبر المصري أحمد البدوي، أسعار الحياة المعيشية في مدينة رام الله بـ"غالية جدًا جدًا مقارنة مع مصر والعديد من الدول، وتقترب من الأسعار في أوروبا".

جاء ذلك خلال جولة أجراها الرحالة المصري أحمد بدوي، في مدينة رام الله؛ قارن فيها الأسعار مع مصر ودول أخرى زارها في وقت سابق، ونشره الفيديو عبر حسابه على "يوتيوب" بعنوان "هل فلسطين أغلى دولة في العالم؟".

وقال بدوي، في الفيديو: إنّ "أسعار الحياة المعيشية في مدينة رام الله غالية جدا جدا مقارنة مع مصر والعديد من الدول، وسأجري جولة في أحد أكبر السوبر ماركات في فلسطين".



وأضاف: "فلسطين يصفونها واحدة من أغلى الدول في العالم، أنا أشعر منذ لحظة وصولي أني أعيش في دولة أوروبية وليس دولة عربية، حتى الأجانب عندما يزورون فلسطين ورام الله خصوصا يعترفون بأن الأسعار غالية".

وأشار اليوتيوبر المصري إلى أن فلسطين قد صنفت من واحدة من أغلى الدول في العالم، و"تل بيب" صنفت أغلى مدينة في العالم عام 2022 وهذا يؤثر على فلسطين كلها.

وخلال مقطع الفيديو، دخل بدوي أحد المطاعم وقارن الأسعار، فوجد أنّ الوجبة التي فيها قطعتين في مصر بتكون ب50 جنيه، أما رام الله بـ25 شيكل يعني 150 جنيه الشيكل.



وتابع: "أخذنا تاكسي وذهبنا تقريبا مسافة 10 دقائق، بعشرة شيكل يعني تقريبا 70 جنيه مصري، اما في مصر الـ 10 دقائق بـ 15 جنيه، الحياة في فلسطين غالية جدا، نفس أسعار أوروبا تقريبا أجار البيت تقريبا 800 دولار أو 500 دولار".

وأردف: "علبة الدخان بـ23 شيكل يعني بـ150 جنيه مصري، أما في مصر بـ40 جنيه، أما علبة التونة سعرها في مصر يبقى 15 جنيه، هنا بـ 35 جنيه مصري، يعني الضعف، وعلبة الإندومي عندنا بـ 5 جنيه هنا بـ 15 جالأنيه، علبة الاندومي بـ 2.5 شيكل، النوتيلا بـ 150 جنيه يمكن ده أرخص الحاجات تقريبًا مثل مصر".

ولفت البدوي، إلى أنّ "علبة الزبادي بـ4 شيكل يعني 20 جنيه مصري، الأسعار غالية، وأشعر بأنّني في أوروبا، النسكافيه بـ 150 جنيه، الشبس بـ 17 شيكل يعني 100 جنيه، اريال بـ 50 شيكل يعني 250 جنيه".