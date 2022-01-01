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الاحتلال يمدد اعتقال مقدسي ويفرج عن آخر بشروط

السبت 07 مايو 2022 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمدد اعتقال مقدسي ويفرج عن آخر بشروط



القدس المحتلة/سما/

مددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، اعتقال شاب، وأفرجت عن آخر بشروط.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال مددت اعتقال الشاب محمد البيروتي من مخيم شعفاط حتى بعد غد الاثنين، علمًا أنها اعتقلته من باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت أن شرطة الاحتلال أفرجت عن الشاب أحمد ركن عقب اعتقاله من منزله في حي رأس العامود في سلوان جنوب المسجد الأقصى أمس بشروط، منها منع التواصل مع أي شاب ممن اعتقلوا الخميس من المسجد الأقصى، ومنعه من المشاركة في إسعاف المصابين والتواجد مع الطواقم الطبية تحت أي ظرف كان ولفترة محددة، كما أن عليه الحضور للتحقيق في أي وقت تقوم خلاله شرطة الاحتلال باستدعائه على الملف ذاته.

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#الاحتلال الاسرائيلي

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