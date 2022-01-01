ردود الفعل الإسرائيلية على تهديدات أبو عبيدة

القدس المحتلة/سما/

عقب مسؤولون واعلاميون إسرائيليون مساء اليوم السبت، على تهديدات الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة.

ووفق قناة كان العبرية قال نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي يائير غولان" استهداف قادة كبار في حماس سيضر باستقرار الحكومة، وبشكل لا لبس فيه سيضر باستقرار الجيش الإسرائيلي.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني قوله "إن منظمة حماس في حالة هستيريا، وما صدر عنها خلال الساعات الماضية فقط يذكرنا بمن توسل لوقف إطلاق النار في حارس الأسوار، وقد تم ردعهم منذ ذلك الحين.

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من جانبها قالت الكاتبة والصحفية الاسرائيلية دانا بن شمعون" حماس تأخذ تهديدات "إسرائيل" باغتيال السنوار على محمل الجد.. وهناك قلق بالغ في المنطقة من اغتيال السنوار مما يؤدي لإشعال المنطقة؛ وفق قولها.

وعلق مراسل القناة ال10 العبرية ألموغ بوكير" يبدو وكأنه رد فعل هستيري من قبل حـمـاس في قطاع غزة.

وبدوره قال الصحفي الاسرائيلي نوعم أمير "لحظة .. قبل أن نقرر اغتيال السنوار، أريد أن أذكر فقط أن قائده "الضيف" نجح في الخروج بسلام من عدة محاولات اغتيال، لذلك من الجيد أن نرفع مسألة "الأنا" للجيش وكأن السنوار بمجرد ضغطة زر سيموت!! يجب على الجميع أن يعرف أن هناك فجوة بين التغريد على تويتر، وبين الواقع، وبين قرار تتخذه المنظومة الأمنية لاغتيال السنوار .. بين تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع.

ونقلت القناة 12 العبرية عن وزير المالية أفيغدور ليبرمان قوله "نتنياهو منع كل محاولات اغتيال السنوار وأعطاه الحصانة الكاملة".

يتبع...