فلسطين تدين الهجوم الارهابي شرق قناة السويس

رام الله/سما/

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، الهجوم "الإرهابي" الذي نفذته مجموعة إرهابية شرق قناة السويس، وذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى من الجيش المصري.

وقالت الرئاسة "إن الرئيس محمود عباس يعرب عن تعازيه الحارة لاخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ولعائلات ضحايا هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت ثلة من ابطال الجيش المصري".

وأكدت الرئاسة تضامن ووقوف فلسطين وشعبها وقيادتها الى جانب الشقيقة الكبرى مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم ضد الارهاب، متمنية لمصر وشعبها وجيشها العظيم دوام الاستقرار والازدهار.

و أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الهجوم الإرهابي، الذي تعرضت له احدى محطات رفع المياه شرق قناة السويس، واسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وعدد آخر من المصابين من الجيش المصري.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي مساء اليوم السبت، وقوف دولة فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب الشقيقة مصر، رئيساً وحكومة وشعبا، في مواجهة مثل هذه الاعمال الارهابية، وأعربت عن ثقتها بقدرة مصر على مواجهة الارهاب والانتصار عليه.

وتقدمت الخارجية بخالص تعازيها لأسر الشهداء وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

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