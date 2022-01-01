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إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة وبردٍّ غير مسبوق

أبو عبيدة يوجه رسالة تهديد لقادة الاحتلال في حال المساس بالسنوار وقيادة المقاومة

السبت 07 مايو 2022 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة يوجه رسالة تهديد لقادة الاحتلال في حال المساس بالسنوار وقيادة المقاومة



غزة/سما/

وجه الناطق العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام ، اليوم السبت، رسالة تهديد لقادة الاحتلال الاسرائيلي بشأن تهديدات الأخير باغتيال رئيس حركة حماس في غزة يحيي السنوار وقيادة المقاومة.

وقال "أبو عبيدة" : "نحذر وننذر العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالقائد يحيى السنوار أو أيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة وبردٍّ غير مسبوق. 

وأضاف "ستكون معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده العدو، وسيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار.

#أبو عبيدة #حماس #القسام

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