تقرير : استثمارات سعودية ضخمة في "اسرائيل" يقودها كوشنير

القدس المحتلة/سما/

يخطط صندوق الاستثمار المباشر الجديد لجاريد كوشنر لاستثمار ملايين الدولارات من الأموال السعودية في شركات إسرائيلية ناشئة، وفقا لأشخاص مطلعين على خطة الاستثمار، في علامة على العلاقات الدافئة بين خصمين تاريخيين.

وقال الأشخاص إن Affinity Partners ، التي جمعت أكثر من 3 مليارات دولار، بما في ذلك التزام بقيمة 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي للمملكة، قد اختارت بالفعل أول شركتين إسرائيليتين للاستثمار فيهما.

وتمثل هذه الخطوة أول مثال معروف يتم فيه توجيه الأموال من صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى إسرائيل، في علامة على رغبة المملكة المتزايدة في التعامل مع إسرائيل، حتى لو لم تكن لها علاقات دبلوماسية. قد يساعد ذلك في إرساء الأساس لاتفاقية تطبيع بين البلدين.

وتعمل إسرائيل على تعميق علاقاتها التجارية والأمنية مع الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، بعد قرابة عامين من توسط الولايات المتحدة في اتفاقيات تطبيع تاريخية. كان لكوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب ومستشار كبير سابق للبيت الأبيض ، دور فعال فيما يسمى باتفاقات أبراهام. كما أقام علاقات وثيقة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، الحاكم الفعلي للمملكة. منذ مغادرته البيت الأبيض، استفاد كوشنر من اتصالاته بالبيت الأبيض في جميع أنحاء الشرق الأوسط لبناء شركته الخاصة، وهي مشروع يمكن أن يكسبه رسومًا مربحة، بغض النظر عن نجاح أو فشل استثماراتها.