  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تقرير : استثمارات سعودية ضخمة في "اسرائيل" يقودها كوشنير

السبت 07 مايو 2022 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير : استثمارات سعودية ضخمة في "اسرائيل" يقودها كوشنير



القدس المحتلة/سما/

يخطط صندوق الاستثمار المباشر الجديد لجاريد كوشنر لاستثمار ملايين الدولارات من الأموال السعودية في شركات إسرائيلية ناشئة، وفقا لأشخاص مطلعين على خطة الاستثمار، في علامة على العلاقات الدافئة بين خصمين تاريخيين.

وقال الأشخاص إن Affinity Partners ، التي جمعت أكثر من 3 مليارات دولار، بما في ذلك التزام بقيمة 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي للمملكة، قد اختارت بالفعل أول شركتين إسرائيليتين للاستثمار فيهما.

وتمثل هذه الخطوة أول مثال معروف يتم فيه توجيه الأموال من صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى إسرائيل، في علامة على رغبة المملكة المتزايدة في التعامل مع إسرائيل، حتى لو لم تكن لها علاقات دبلوماسية. قد يساعد ذلك في إرساء الأساس لاتفاقية تطبيع بين البلدين.

وتعمل إسرائيل على تعميق علاقاتها التجارية والأمنية مع الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، بعد قرابة عامين من توسط الولايات المتحدة في اتفاقيات تطبيع تاريخية. كان لكوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب ومستشار كبير سابق للبيت الأبيض ، دور فعال فيما يسمى باتفاقات أبراهام. كما أقام علاقات وثيقة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، الحاكم الفعلي للمملكة. منذ مغادرته البيت الأبيض، استفاد كوشنر من اتصالاته بالبيت الأبيض في جميع أنحاء الشرق الأوسط لبناء شركته الخاصة، وهي مشروع يمكن أن يكسبه رسومًا مربحة، بغض النظر عن نجاح أو فشل استثماراتها.

#اسرائيل #كوشنير تطبيع #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

بعد عملية "إلعاد"..هكذا تريد "اسرائيل" معاقبة الفلسطينيين

فيديو: السنوار يرد على تهديدات الاحتلال باغتياله

باراك متخوف من زوال "إسرائيل": نمر بـ"نقمة" العقد الثامن

صحيفة: هذا ما طلبته إسرائيل وأمريكا من القاهرة بشأن زيارة وفد حماس إلى روسيا

جنرال اسرائيلي: سيناريو واحد سيُبخر حلمنا وحماس تخطط للحرب القادمة وتعزز طموحها لقيادة الساحة الفلسطينية

بالطائرة "إل 80".. بوتن يوجه للغرب تحذير "يوم القيامة"

اعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن عملية "إلعاد"..صورة

الأخبار الرئيسية

تصريح مهم للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة

توترات شديدة في الحكومة الإسرائيلية بعد نية بينيت شن عملية عسكرية

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر بشأن العودة لسياسة الاغتيالات..هذا هو الثمن..

جنرال اسرائيلي يشن هجوما حادا على حكومة بينيت بسبب صفقة تبادل الأسرى

اغتيال

"والا" العبري: هكذا تم اغتيال كبار قادة المقاومة خلال معركة "سيف القدس"

الاتصالات الفلسطينية