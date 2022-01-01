الشيخ يدين بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف الجيش المصري شرق القناة

رام الله/سما/

أدان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ ، اليوم السبت، بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف الجيش المصري شرق القناة .

وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر" ندين بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف الجيش المصري الشقيق في شرق القناة .

و أضاف "نتمنى لمصر الشقيقة وجيشها البطل وشعبها العظيم وقيادتها الحكيمه دوام الامن والامان والاستقرار والازدهار .

وفي وقت سابق أحبطت القوات المصرية يوم السبت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة.

وقال المتحدث باسم القوات المصرية إن مجموعة من العناصر التكفيرية نفذت هجوما على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الإشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

وأضاف أن المواجهة المسلحة أسفرت عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.



وصرح بأنه يتم مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.