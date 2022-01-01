  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ يدين بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف الجيش المصري شرق القناة

السبت 07 مايو 2022 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يدين بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف الجيش المصري شرق القناة



رام الله/سما/

أدان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ ، اليوم السبت، بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف الجيش المصري  شرق القناة .

وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر" ندين بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف الجيش المصري الشقيق في شرق القناة .

و أضاف "نتمنى لمصر الشقيقة وجيشها البطل وشعبها العظيم وقيادتها الحكيمه دوام الامن والامان والاستقرار والازدهار .

وفي وقت سابق أحبطت القوات المصرية يوم السبت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة.

وقال المتحدث باسم القوات المصرية إن مجموعة من العناصر التكفيرية نفذت هجوما على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الإشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

وأضاف أن المواجهة المسلحة أسفرت عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.
 
وصرح بأنه يتم مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

#حسين الشيخ

الأكثر قراءة اليوم

بعد عملية "إلعاد"..هكذا تريد "اسرائيل" معاقبة الفلسطينيين

فيديو: السنوار يرد على تهديدات الاحتلال باغتياله

باراك متخوف من زوال "إسرائيل": نمر بـ"نقمة" العقد الثامن

صحيفة: هذا ما طلبته إسرائيل وأمريكا من القاهرة بشأن زيارة وفد حماس إلى روسيا

جنرال اسرائيلي: سيناريو واحد سيُبخر حلمنا وحماس تخطط للحرب القادمة وتعزز طموحها لقيادة الساحة الفلسطينية

بالطائرة "إل 80".. بوتن يوجه للغرب تحذير "يوم القيامة"

اعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن عملية "إلعاد"..صورة

الأخبار الرئيسية

تصريح مهم للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة

توترات شديدة في الحكومة الإسرائيلية بعد نية بينيت شن عملية عسكرية

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر بشأن العودة لسياسة الاغتيالات..هذا هو الثمن..

جنرال اسرائيلي يشن هجوما حادا على حكومة بينيت بسبب صفقة تبادل الأسرى

اغتيال

"والا" العبري: هكذا تم اغتيال كبار قادة المقاومة خلال معركة "سيف القدس"

الاتصالات الفلسطينية