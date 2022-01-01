حماس: هذا موقفنا من التطبيع سواء من تركيا أو غيرها

غزة/سما/

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، حول موقف حماس وقياداتها من التطبيع مع "اسرائيل": "إنّ موقف كل قيادات حماس من التطبيع واضح وموحد، برفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال سواء من تركيا أو من غيرها".

وأضاف برهوم في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن ما نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية عن وجود تباين بين قيادات حماس حول التطبيع لا أساس له من الصحة، و"هو عبارة عن فبركات ومحاولة مكشوفة لتصنيف قيادات الحركة كما يحلو لهم".

وشدّد الناطق باسم حماس على أن موقف الحركة وكل قياداتها واضح وموحّد، وقد عبَّرت عنه بياناتها الرسمية برفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني سواء من تركيا أو غيرها.