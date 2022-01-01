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مصرع سائق دراجة نارية بالداخل المحتل

السبت 07 مايو 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع سائق دراجة نارية بالداخل المحتل



القدس المحلة/سما/

لقي شاب، في العشرينيات من عمره مصرعه، اليوم السبت، متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث طرق وقع بين دراجة نارية ومركبة خصوصية وسط البلاد.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق قرب بلدة "فتحيه" في وسط البلاد، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب يبلغ من العمر 28 عاما، وصفت جروحه بالخطيرة جدا، بيد أن الطاقم الطبي أقر وفاته في المكان، علما أن إصابته كانت بالرأس.

إلى ذلك، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت المعلومات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 44 بمساره بالقرب من بلدة "فتحيه".

وأغلت الشرطة مكان الحادث بالاتجاهين، وطالبت من جمهور السائقين السفر عبر طرق بديلة لحين الانتهاء من التحقيق ومعالجة حادث الطرق.

42 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 124 شخصا، بينهم 42 من المجتمع العربي

#الداخل المحتل

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