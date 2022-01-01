حماس: هدم منازل المقاومين يزيدنا تمسكًا بحقنا

غزة/سما/

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد الحكيم حنيني، إن "جرائم العقاب الجماعي وهدم منازل المقاومين، التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، لن تفلح في زعزعة إيمان شعبنا بحقه في أرضه ومقاومته".

وأوضح في تصريح مكتوب، اليوم السبت، أنه "كلما زاد الاحتلال في بطشه وعدوانه، يزداد شعبنا إصرارًا على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن نفسه بكل الوسائل، حتى التحرير والعودة".

وأشار إلى أن هدم الاحتلال منزل الأسير عمر جرادات فجر اليوم، "عمل إرهابي جبان، وجريمة صهيونية تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق شعبنا".



وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، منزل الأسير عمر جرادات خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية (شمال غرب جنين).