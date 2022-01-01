الحلو: لا يوجد أزمة غاز في غزة وسعر الأسطوانة 66 شيقل فقط

غزة/سما/

نفى رئيس جمعية شركات البترول في قطاع غزّة، أحمد الحلو، وجود أزمة غاز في غزّة، مُوضحاً في ذات الوقت أنَّ سبب النقص في الكميات هو إغلاق الاحتلال للمعابر لمدة أسبوع؛ بسبب الأعياد اليهودية.

وقال الحلو، اليوم السبت في تصريح صحفي : "إنَّ إغلاق المعابر بسبب الأعياد اليهودية، أدى لوجود نقص في كميات الغاز والسولار التي يحتاجها قطاع غزّة".

وأضاف: "يوم غدٍ الأحد سيتم إدخال الكميات التي يحتاجها قطاع غزّة من السولار والبنزين والغاز؛ وبالتالي ستسير الأمور بشكلٍ طبيعي".



وأوضح الحلو، أنَّ كميات السولار والبنزين والغاز ستكون متوفرة غداً، لكِن أسعارها تتغير عالمياً بشكلٍ شهري، مُؤكّداً على عدم وجود أزمة غاز في القطاع، وأنّها ستُباع بسعر طبيعي وهو 66 شيقل للمستهلك.

يُذكر أنَّ قطاع غزّة يشهد منذ شهور أزمة في غاز الطهي، حيث يشتكي غالبية المواطنين من عدم توفر الغاز وارتفاع ثمنه عبر استغلال بعض النقاط العشوائية وبيعه بسعر يتجاوز الـ80 شيقل للأسطوانة الواحدة.