  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحلو: لا يوجد أزمة غاز في غزة وسعر الأسطوانة 66 شيقل فقط

السبت 07 مايو 2022 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحلو: لا يوجد أزمة غاز في غزة وسعر الأسطوانة 66 شيقل فقط



غزة/سما/

نفى رئيس جمعية شركات البترول في قطاع غزّة، أحمد الحلو، وجود أزمة غاز في غزّة، مُوضحاً في ذات الوقت أنَّ سبب النقص في الكميات هو إغلاق الاحتلال للمعابر لمدة أسبوع؛ بسبب الأعياد اليهودية.

وقال الحلو، اليوم السبت في تصريح صحفي : "إنَّ إغلاق المعابر بسبب الأعياد اليهودية، أدى لوجود نقص في كميات الغاز والسولار التي يحتاجها قطاع غزّة".

وأضاف: "يوم غدٍ الأحد سيتم إدخال الكميات التي يحتاجها قطاع غزّة من السولار والبنزين والغاز؛ وبالتالي ستسير الأمور بشكلٍ طبيعي".


وأوضح الحلو، أنَّ كميات السولار والبنزين والغاز ستكون متوفرة غداً، لكِن أسعارها تتغير عالمياً بشكلٍ شهري، مُؤكّداً على عدم وجود أزمة غاز في القطاع، وأنّها ستُباع بسعر طبيعي وهو 66 شيقل للمستهلك.

يُذكر أنَّ قطاع غزّة يشهد منذ شهور أزمة في غاز الطهي، حيث يشتكي غالبية المواطنين من عدم توفر الغاز وارتفاع ثمنه عبر استغلال بعض النقاط العشوائية وبيعه بسعر يتجاوز الـ80 شيقل للأسطوانة الواحدة.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

بعد عملية "إلعاد"..هكذا تريد "اسرائيل" معاقبة الفلسطينيين

باراك متخوف من زوال "إسرائيل": نمر بـ"نقمة" العقد الثامن

جنرال اسرائيلي: سيناريو واحد سيُبخر حلمنا وحماس تخطط للحرب القادمة وتعزز طموحها لقيادة الساحة الفلسطينية

بالطائرة "إل 80".. بوتن يوجه للغرب تحذير "يوم القيامة"

اعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن عملية "إلعاد"..صورة

سائق تاكسي يستغل عائلة مقدسية في نابلس ..ووزارة المواصلات والشرطة تتحركان

امريكا تبعث رسالة لاسرائيل قبيل زيارة بايدن وهذا مفادها ..

الأخبار الرئيسية

توترات شديدة في الحكومة الإسرائيلية بعد نية بينيت شن عملية عسكرية

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر بشأن العودة لسياسة الاغتيالات..هذا هو الثمن..

جنرال اسرائيلي يشن هجوما حادا على حكومة بينيت بسبب صفقة تبادل الأسرى

اغتيال

"والا" العبري: هكذا تم اغتيال كبار قادة المقاومة خلال معركة "سيف القدس"

التصعيد

صحيفة: تفاهمات جديدة ومكثفة تقوم بها القاهرة من أجل وقف التصعيد بين الفصائل وإسرائيل

الاتصالات الفلسطينية