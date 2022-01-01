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مصر تعرب عن قلقها من اعتزام سلطات الاحتلال هدم عدد من القرى الفلسطينية في "مسافر يطا"

السبت 07 مايو 2022 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعرب عن قلقها من اعتزام سلطات الاحتلال هدم عدد من القرى الفلسطينية في "مسافر يطا"



القاهرة/سما/

أعربت وزارة الخارجية المصرية ، اليوم السبت، عن بالغ القلق من اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة "مسافر يطا" بالضفة الغربية المحتلة، وما يستتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من الفلسطينيين من قاطني تلك القرى.

 كما أكدت وزارة الخارجية أيضا  في بيان لها على رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددةً على ما تمثله هاتان الخطوتان من خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.


وأكّد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على الإدانة التامة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن الاستمرار في مِثل تلك الإجراءات الأحادية تؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر وتسهم في تغذية دائرة العنف، كما تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

#مصر #مسافر يطا

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