  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

السبت 07 مايو 2022 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء



غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد الموافق 8 مايو 2022.

وأفادت بأن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلات الأولى والثانية والثالثة حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (20/2022)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (18/2022).

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وإجراء فحص "كورونا" للمسافرين من الكشف الجديد غدًا الأحد في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

 

ونوهت إلى أن مواعيد فحص "كورونا" لباقي حافلات الكشف الجديد في كافة المراكز الصحية بالمحافظات على النحو التالي:

- الأحد 5/8: فحص الحافلات (باقي 3-5).

- الإثنين 5/9: فحص الحافلات (6-8).

- الثلاثاء 5/10: فحص الحافلتين (10،9).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كشف المسافرين (20/2022): اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية (18/2022): اضغط هنا

#معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

بعد عملية "إلعاد"..هكذا تريد "اسرائيل" معاقبة الفلسطينيين

باراك متخوف من زوال "إسرائيل": نمر بـ"نقمة" العقد الثامن

جنرال اسرائيلي: سيناريو واحد سيُبخر حلمنا وحماس تخطط للحرب القادمة وتعزز طموحها لقيادة الساحة الفلسطينية

بالطائرة "إل 80".. بوتن يوجه للغرب تحذير "يوم القيامة"

اعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن عملية "إلعاد"..صورة

سائق تاكسي يستغل عائلة مقدسية في نابلس ..ووزارة المواصلات والشرطة تتحركان

امريكا تبعث رسالة لاسرائيل قبيل زيارة بايدن وهذا مفادها ..

الأخبار الرئيسية

توترات شديدة في الحكومة الإسرائيلية بعد نية بينيت شن عملية عسكرية

حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر بشأن العودة لسياسة الاغتيالات..هذا هو الثمن..

جنرال اسرائيلي يشن هجوما حادا على حكومة بينيت بسبب صفقة تبادل الأسرى

اغتيال

"والا" العبري: هكذا تم اغتيال كبار قادة المقاومة خلال معركة "سيف القدس"

التصعيد

صحيفة: تفاهمات جديدة ومكثفة تقوم بها القاهرة من أجل وقف التصعيد بين الفصائل وإسرائيل

الاتصالات الفلسطينية