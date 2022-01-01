آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

غزة/سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد الموافق 8 مايو 2022.

وأفادت بأن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلات الأولى والثانية والثالثة حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (20/2022)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (18/2022).

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وإجراء فحص "كورونا" للمسافرين من الكشف الجديد غدًا الأحد في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت إلى أن مواعيد فحص "كورونا" لباقي حافلات الكشف الجديد في كافة المراكز الصحية بالمحافظات على النحو التالي:

- الأحد 5/8: فحص الحافلات (باقي 3-5).

- الإثنين 5/9: فحص الحافلات (6-8).

- الثلاثاء 5/10: فحص الحافلتين (10،9).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كشف المسافرين (20/2022): اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية (18/2022): اضغط هنا