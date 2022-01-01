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الشيخ يرحب بالموقف الأمريكي الرافض للتوسع الاستيطاني

السبت 07 مايو 2022 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يرحب بالموقف الأمريكي الرافض للتوسع الاستيطاني



رام الله/سما/

رحّب عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، بالموقف الأمريكي الرافض للتوسع الاستيطاني وبناء وحدات استيطانية جديده من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال الشيخ، في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على "فيسبوك": "نرحب ببيان الخارجية الأمريكية الرافض للتوسع الاستيطاني وبناء وحدات استيطانية جديده من قبل "إسرائيل" في الضفة الغربية".

وأضاف: "وكذلك موقف السفير الأمريكي في "إسرائيل" حول نفس الموضوع".


 
وأعرب الشيخ، عن أمله يتحول هذا الموقف إلى ضغط جاد لوقف كل الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تهدم أسس حل الدولتين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الجمعة، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصدد المصادقة على نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأوضحت أنّ ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى، ستعقد اجتماعًا يوم الخميس المقبل؛ بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة استيطانية.


 
وتأتي المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية الواسعة قبل زيارة متوقعة للرئيس الأمريكي جو بايدن، لـ"إسرائيل" والمنطقة، في نهاية حزيران/يونيو المقبل.

#حسين الشيخ

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