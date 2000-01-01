حماس توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر بشأن العودة لسياسة الاغتيالات..هذا هو الثمن..

غزة/سما/

كشفت مصادر ،اليوم السبت، عن رسالة تهديد شديدة اللهجة وجهتها حماس للاحتلال الاسرائيلي عبر الوسطاء بشأن العودة لسياسة الاغتيالات .

وقالت المصادر للميادين: "حماس" نقلت للمصريين عدم اكتراثها بتهديدات الاحتلال باغتيال قادتها وأنّ الثمن لمثل هذه الحماقة معروف لدى العدو

وأضافت" المقاومة أبلغت الوسطاء أنّ عودة سياسة الاغتيالات تعني عودة العمليات التفجيرية داخل المدن المحتلة.

وأكدت المصادر أن " المقاومة ستحرق مدن المركز وستوجه ضربات كبيرة من الصواريخ لـ"غوش دان" و"تل أبيب" تفوق تصور العدو إذا نفذ ت.

ونقلت المصادر "أنه جرى اتصالات مؤخراً بين "حماس" والوسطاء لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى

وطالبت حماس الوسطاء بتراجع الاحتلال عن الاقتحامات في الأقصى وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه عام 2000