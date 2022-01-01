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العقيد ارزيقات يحذر من الأخبار الكاذبة حول المواطنة المتوفاة ببيت لحم

السبت 07 مايو 2022 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
العقيد ارزيقات يحذر من الأخبار الكاذبة حول المواطنة المتوفاة ببيت لحم



رام الله / سما /

توجه المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، اليوم السبت، للمواطنين ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي كافة، بضرورة عدم التعاطي مع الاشاعات والأخبار الكاذبة لما لها من تاثير على السلم الأهلي والمجتمعي.

وطالب ارزيقات، بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وخاصة في قضية المواطنة التي وجدت متوفاة في منزلها ببلدة حوسان غرب بيت لحم، فنحن بانتظار نتائج التحقيق والتشريح ونناشد المواطنين بعدم استباق النتائج وضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات.

والجدير بالذكر، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً، حول وجود سيدة متوفاة في منزلها في قرية حوسان وهي احدى قرى الريف الغربي بمحافظة بيت لحم.

وباشرت كلاً من النيارة العامة والشرطة الفلسطينية، تحقيقاتهما وإجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة مواطنة، تبلغ من العمر 25 عاماً، مساء الجمعة، في منزلها  ببلدة حوسان غرب محافظة بيت لحم.

 
#لؤي ارزيقات #بيت لحم

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