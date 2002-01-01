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المعتقل المريض رياض العمور يدخل عامه الـ21 في الأسر

السبت 07 مايو 2022 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل المعتقل رياض العمور (53 عاما) من بيت لحم، اليوم السبت، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن المعتقل العمور يواجه وضعا صحيا خطيرا منذ اعتقاله في شهر أيار عام 2002، حيث يعاني من مشاكل حادة في القلب، وهو بحاجة منذ سنوات إلى إجراء عملية لتغيير جهاز الخاص بتنظيم دقات القلب، حيث تواصل إدارة سجون الاحتلال مماطلتها المتعمدة في توفير العلاج، والمتابعة الصحية اللازمة له.

وأشار إلى أن العمور تعرض قبل اعتقاله عام 2002، للاعتقال عدة مرات، كما تعرض للمطاردة، ولاحقا واجه تحقيقا قاسيا وطويلا تخلله تعذيب شديد، حتّى أنه فقد السمع في إحدى أذنيه، ولاحقًا حكم عليه الاحتلال بالسجن 11 مؤبدا.

#نادي الأسير #رياض العمور #سجون الاحتلال

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