غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (8 مايو).

وبينت الوزارة في بيان لها، أن السفر سيكون للحافلات : الأولى، والثانية، والثالثة حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2022/20)، بالإضافة إلى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/18)، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده و ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الأحد 5/8: فحص الحافلات (باقي 3-5).

- الإثنين 5/9: فحص الحافلات (6-8).

- الثلاثاء 5/10: فحص الحافلتين (10،9).

كشف المســـــافرين هنــــــــا

كشف الجوازات المصرية هنـــــــــــا