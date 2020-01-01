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الإعلام العبري: المقاومة حاولت استهداف القبة الحديدية خلال الحرب الأخيرة بهذه الصواريخ

السبت 07 مايو 2022 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: المقاومة حاولت استهداف القبة الحديدية خلال الحرب الأخيرة بهذه الصواريخ



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلامية عبرية، أن المقاومة الفلسطينية حاولت استهداف بطاريات للقبة الحديدية خلال معركة "سيف القدس"، في أيار/ مايو 2020.

ونقلت القناة "12" العبرية، عن مجندة تعمل في منظومة القبة الحديدية في جيش الاحتلال أن كتائب القسام أطلقت رشقة من الصواريخ تجاه بطاريات للقبة الحديدية المخصصة لاعتراض صواريخ المقاومة.

وقالت المجندة إن المقاومة الفلسطينية كانت تعرف مواقع القبة الحديدية قبل استهدافها بعشرة صواريخ، مضيفة في لقاء مع القناة "إنه بدون هذه البطارية لا فائدة من المنظومة ولن تتوفر الحماية للمستوطنين".

وخلال المعركة وبعدها، اعترف جيش الاحتلال بعمليات استهداف نفذتها المقاومة الفلسطينية لمواقع حيوية واستراتيجية اسرائيلية بينها منصات غاز بواسطة أسلحة جديدة.

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