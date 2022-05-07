الجهاد: هدم العدو المنازل الاَمنة محاولة للتغطية على صورته التي حطمتها المقاومة

غزة / سما /

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن الجريمة الصهيونية الجديدة في استهداف منازل اَل جرادات في السيلة الحارثية بجنين والتي طالت اليوم منزل الأسير عمر جرادات تعكس التخبط الأمني الذي يعيشه الاحتلال.



وأوضح المتحدث باسم الحركة عن الضفة الغربية طارق عز الدين في تصريح صحفي السبت أن استهداف البيوت الاَمنة جريمة تعكس مدى الإرباك والتخبط الأمني الذي يعيشه الاحتلال، ومحاولة يائسة للتغطية على صورته التي حطمتها المقاومة الفلسطينية.



وشددت على أن هذه الجريمة الجديدة هي استكمال لسياسة العقاب الجماعي، بحق شعبنا، والذي يكشف وحشية الإرهاب، وهو إرهاب دولة منظم يستوجب محاكمته على هذه الجرائم البشعة.



وأكدت أن إمعان الاحتلال في استهداف الوجود الفلسطيني، لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وستزيده إصراراً على المضي قدماً في مشروع المقاومة حتى دحر الاحتلال.

