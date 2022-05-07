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الخارجية الأميركية: الخطط الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين

السبت 07 مايو 2022 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأميركية: الخطط الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين



واشنطن / سما /

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن الخطط الإسرائيلية لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية "يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية، الذي تدعمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر في إيجاز هاتفي تعليقا على قرار اسرائيل عقد اجتماع في 12 مايو الجاري بهدف دفع خطط بناء وحدات استيطانية إضافية في الضفة الغربية "لقد كانت إدارة الرئيس بايدن واضحة بهذا الخصوص منذ البداية".

وأكدت بورتر "إننا (الإدارة الأميركية) نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين" بالإشارة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق انه من المقرر ان "يصادق وزير الجيش بيني غنيتس الأسبوع المقبل على بناء حوالي 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية".

#الخارجية الأميركية #المستوطنات #الاستيطان #حل الدولتين

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